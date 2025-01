Lecceprima.it - Anziano rapinato trovato incappucciato e senza vita in casa: chiesta la conferma delle condanne

CASTRI DI LECCE - E’ iniziato questa mattina il processo d’appello sulla morte di Donato Montinaro, 76enne falegname in pensione, avvenuta la sera del 10 giugno del 2022 nella sua abitazione, in via Roma, a Castri di Lecce, al termine di una rapina.La procura generale, rappresentata dal.