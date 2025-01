Angioedema ereditario, Ema accetta domanda Aic per donidalorsen

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) hato la presentazione della richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) sottomessa da Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. per il farmaco sperimentale, il cui target è l’Rna, per il trattamento profilattico di routine dell'(Hae), malattia genetica rara, potenzialmente pericolosa per la vita che causa .