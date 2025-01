Trevisotoday.it - Andy Uren: «Bristol ha una qualità offensiva notevole: servirà una difesa impeccabile»

Leggi su Trevisotoday.it

Smaltita la settimana di pausa di inizio anno, il Benetton Rugby mette da parte l’URC e torna a focalizzarsi sulla Champions Cup.ai microfoni di BENTV racconta il momento in casa biancoverde in vista della gara di domenica in Inghilterra contro iBears, sua ex squadra.