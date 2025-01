Quotidiano.net - Amici anticipazioni 12 gennaio: sfide e ospiti

Leggi su Quotidiano.net

Anno nuovo e anche nuove polemiche ad. Il talent show di Maria De Filippi ricomincia le proprie attività con la tanto attesa registrazione della puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 122025 dalle 13.50 alle 16 su Canale 5. Ecco lesecondo le indiscrezioni di Superguida tv. Gli ultimi in classifica L’anno nuovo si è aperto con una brutta notizia per tre cantanti e due ballerini. Una media tra classifiche e voti dei professori ha stabilito che Chiamamifaro per la squadra di Rudy Zerbi, TriGNO per quella di Anna Pettinelli e Luk3 per quella di Lorella Cuccarini sono risultati ultimi in classifica per il canto. Dandy per quella di Deborah Lettieri e Chiara per quella di Alessandra Celentano sono stati invece gli ultimi per il ballo. Verdetti in alcuni decisamente surreali.