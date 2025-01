Nerdpool.it - American Primeval – Quanti episodi ci sono?

" è una miniserie western in sei episodi, disponibile su Netflix dal 9 gennaio 2025. American Primeval è una miniserie diretta da Peter Berg, noto per il suo lavoro su pellicole come Lone Survivor e per serie iconiche come Friday Night Lights. Berg si immerge in questo progetto con un approccio crudo e realistico, raccontando una storia ambientata nelle terre selvagge dell'America del XIX secolo. Con un cast stellare, guidato da Taylor Kitsch, la serie esplora temi come la sopravvivenza, la violenza e la complessa interazione tra l'uomo e una natura tanto affascinante quanto ostile. American Primeval si presenta come un affresco intenso di un'epoca che ha plasmato l'identità americana. Quanti episodi ci sono? La miniserie, diretta da Peter Berg, si compone di 6 episodi.