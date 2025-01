Fanpage.it - Ambulanza sbanda e si schianta, dopo il paziente muore anche un soccorritore: “Un esempio per tutti”

Leggi su Fanpage.it

Si tratta del47enne Carlo Tedeschi, deceduto a seguito di un malore mentre era ancora in cura per i postumi di quel terribile schianto del dicembre scorso a Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara. "Il suo impegno e la sua dedizione rimarranno diper tutti noi” hanno ricordato i colleghi.