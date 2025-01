Quicomo.it - Allontanato da Como l'uomo che viveva davanti alla Chiesa e aizzava il cane per non far entrare i fedeli

Aveva fatto del sagrato delladi via Monti ail suo giaciglio, allestito di tutto punto, comprese le cose del(di razza Amstaff, che solitamente non portava né guinzaglio né museruola). Così il 32enne nato in Germania e senza fissa dimoracon.