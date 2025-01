Allineare testo o immagini su Word

Leggi su .com

Se siamo alle prime armi con un PC e con un documento scritto in digitale potremmo avere qualche difficoltà adcorrettamente i testi e lesu. Non che questa operazione sia difficile: semplicemente molti si aspettano che "tutti sappiano fare tutto" sperando che la pratica necessaria per utilizzaresia già stata fatta.In questa guida vi mostreremo in pochi e semplici passaggi comeile lesu, così da poter suddividere meglio i vari paragrafi del documento e dare quel tocco di professionalità a tutti i documenti generati.LEGGI ANCHE -> Come aggiungereo video a1)suda PCPerilsuapri prima di tutto il documento che intendi modificare (basta fare doppio clic su di esso oppure apriree fare clic su Apri file di tipo Documenti) e, una volta identificato ilda, selezionalo tutto facendo tre volte clic con il mouse sull'inizio del paragrafo (dovrebbe selezionarlo tutto in maniera automatica); in alternativa possiamo selezionare iltenendo premuto i tasti CTRL+Shift sulla tastiera ed utilizzando i tasti direzionali Sinistra e Destra della tastiera per aggiungere porzioni dida