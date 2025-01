Genovatoday.it - Albaro, ancora rifiuti abbandonati: questa volta un prato sintetico

Leggi su Genovatoday.it

Da tempo in via Righetti, nel quartiere di, vengono(spesso ingombranti). In questi mesi, come raccontato su GenovaToday raccogliendo il grido d'allarme della presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri, si è visto davvero di tutto.Problema che si ripete .