Napolitoday.it - Agguato a Napoli: ucciso Enrico Capozzi

Leggi su Napolitoday.it

Intorno alle 20:30 di oggi agenti dell'Ufficio prevenzione generale e della Squadra mobile sono intervenuto in via Aldo Merola, a Ponticelli, per la segnalazione di una persona ferita da colpi d’arma da fuoco, sei per la precisioneAd essere stato colpito un uomo classe '88, napoletano