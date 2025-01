Trevisotoday.it - Afternoon Tea pairing

Leggi su Trevisotoday.it

Prenotazioni disponibili tramite modulo Google su https://forms.gle/MaZtbRZof1g2d82aAVia Whatsapp al 391 1867786Torna il nostro attesissimoTea, questa volta in versione invernale, e come sempre in collaborazione con le ragazze di Baking Bees di Castelfranco (TV)!Per regalarvi.