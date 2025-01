Fanpage.it - A Uomini e Donne Maria De Filippi scopre il profilo fake di Michele Longobardi: “Non sei stato geniale”

Leggi su Fanpage.it

Nella puntata dioggi è andata in onda la prima parte di quanto accaduto al trono di. In studio si è discusso delche il tronista ha utilizzato per parlare con Mary, ex corteggiatrice. "La mia è una forma di insicurezza", la giustificazione del napoletano.