A Londra in metro senza pantaloni torna ‘No Trousers Tube Ride’

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Inpolitana in mutande. I londinesino a spogliarsi per l'amato evento 'NoRide': il pomeriggio di domenica 12 gennaio gli organizzatori dell'iniziativa invitano a prendere lapolitana diindossare i. L'iniziativa è nata nel 2019 e ha cadenza annuale: per qualche ora viene chiesto ai partecipanti di .