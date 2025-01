Bolognatoday.it - 2025 e rincari: l'aumento Rc auto sfiora il 5%, pesano i sinistri con colpa

Leggi su Bolognatoday.it

Per glimobilisti emiliano-romagnoli, i premi dell'assicurazione Rcsalgono nel. Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2024 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Emilia-Romagna ha toccato i 555,66 euro, con un incremento del 5,3% rispetto a.