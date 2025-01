Zonawrestling.net - WWE: Lexis King vince la Heritage Cup durante a NXT New Year’s Evil

La WWE era consapevole di avere gli occhi del mondo puntati su di sé per l’episodio di NXT del 7 gennaio. Per iniziare al meglio il nuovo anno, hanno proposto una card ricca di grandi incontri, tra cui un match molto interessante con laCup in palio. In un confronto a regole di Sudden Death,ha sfidato Charlie Dempsey per il trofeo in un incontro che prometteva alta intensità e violenza.Questo match è stato molto diverso dalle regole convenzionali dellaCup. Si trattava di una sfida “one fall to a finish“, quindi non strutturata a round. Naturalmente, entrambi i contendenti hanno iniziato il match con il massimo della carica.I due si sono alternati nel controllo del match, finchénon ha preso il sopravvento con un tuffo spettacolare.