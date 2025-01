Calcionews24.com - West Ham, Graham Potter sarà il nuovo allenatore, subito il confronto con il Chelsea

Leggi su Calcionews24.com

Ham,firma con gli Hammers dopo l’esonero di Lopetegui: per luila trasferta alDopo l’esonero di Lopetegui, ilHam ha scelto il suo successore:, ex tecnico di Brighton e. Dopo l’esonero con i Blues, l’inglese è rimasto fermo in attesa di una possibilità .