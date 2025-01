Oasport.it - Volley femminile, Chieri rimonta il Benfica e avvicina le semifinali di Challenge Cup

ha sconfitto ilper 3-1 (20-25; 25-14; 25-20; 25-19) nell’andata dei quarti di finale dellaCup di, la terza competizione europea per importanza. La compagine piemontese ha subito la verve delle padrone di casa nel primo set, ma poi con grande piglio è riuscita are la situazione e ha giganteggiato nelle successive frazioni, riuscendo così a espugnare la tana della formazione portoghese.Le ragazze di coach Giulio Bregoli hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alle, ma per meritarsi il passaggio del turno dovranno vincere almeno due set nell’incontro di ritorno in programma tra un paio di settimane. In caso di una sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio per determinare chi andrà a fronteggiare la vincente del confronto tra Galatasaray Istanbul e Olympiacos (le turche si sono imposte per 3-0 nel match d’andata).