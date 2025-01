Ravennatoday.it - Viabilità stradale, Ancisi (LpRa): "In via degli Argini e via Barca situazione disastrosa"

Leggi su Ravennatoday.it

La Lista civica per Ravenna pone l'accento sulladi alcune strade del ravennate, con il capogruppo in Consiglio comunale Alvaroche chiede un intervento per ripristinare agibilità e sicurezza della. "La viache va dalla via Reale a via Cerba - spiega.