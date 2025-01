Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2025 ore 18:15

Leggi su Romadailynews.it

DEL 8 GENNAIOORE 18.05 FEDERICO DI LERNIANUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUDIN INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E A24SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENBTAMENTI A TRATTI TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCTITAMENTR3E SULLAFIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA SIA IN DIREZIONE RACCORDO CHE IN DIREZIONE EURSULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSICODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIASULLA PONTINA CODE ALTEZZA APRILIA IN DIREZIONE LATINADA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral