Vermiglio da stasera in prima tv il film scelto dall’Italia per gli Oscar

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dopo l'uscita nelle sale a settembre, '' dasarà disponibile anche in televisione. Ildi Maura Delpero ha vinto il Leone d'argento all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, è stato candidato ai Golden Globes ed è statodall'Italia per rappresentare il Paese alla 97esima edizione dei premi. In quattro .