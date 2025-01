Venezuelaarrestato mercenario italiano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.55 Il governo del Venezuela ha annunciato l'arresto di un cittadino,accusato di essere un. A dare la notizia è stato il ministro dell'Interno,Diosdado Cabello. Cabello non ha fatto il nome dell'e non sono stati chiariti neppure i tempi dell'arresto,ma ha aggiunto che che con lui è stato arrestato anche un colombiano e ha accusato entrambi di essere dei "mercenari", "parte di un complotto" per rovesciare il governo del presidente Nicolas Maduro.