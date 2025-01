Liberoquotidiano.it - Usa: Prodi, 'Ue non risponde a Trump, il sovranismo si ferma all'obbedienza'

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "non vuole l'Europa coesa. Tratta Paese per Paese ed esercita su ciascuno una pressione particolare. Il problema è che Meloni non può essere portavoce o simbolo dell'Europa unita,non lo permetterà mai". Lo ha detto Romanoa Otto e mezzo, su La7."e Musk ne dicono di tutti i colori e attaccano dall'interno i Paesi intervenendo; è il solito quadro:imprevedibile. Prevedo un grande cambiamento. E' finita la globalizzazione economica etenta quella politica: l'intervento negli affari interni di tutti i Paesi", ha aggiunto."La cosa strana è che mentre oggi c'è stata una reazione dell'Onu sulle sue dichiarazioni, non ne ho viste da parte dell'Unione europea. Il problema è che un'UE divisa come oggi non riesce a formare una volontà politica comune; la presidente della Commissione deve mediare e non vuole rompere l'equilibrio.