Un cittadino italiano è stato arrestato in Venezuela

Il governo delha annunciato che unarrenel paese. Il ministro degli Interni, della Giustizia e della Pace, Diosdado Cabello, ha affermato che il nostro connazionale sarebbe entrato via terra nel paese, attraversando la frontiera attraverso una strada sconnessa tra i valichi" (una delle cosiddette trochasne. L'arresto è avvenuto nelle prime ore dell'8 gennaio. Il, del quale non sono state fornite le generalità, sarebbearreassieme a uncolombiano. Entrambi sono accusati di essere "mercenari, parte del complotto in corso per rovesciare il governo del presidente Nicolas Maduro". Dopo le presidenziali dello scorso 28 luglio, ilha arre127 cittadini stranieri: in carcere ci sono svizzeri, tedeschi, statunitensi, spagnoli, italiani e olandesi, tutti mercenari secondo il regime.