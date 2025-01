Lanazione.it - Un antico cimitero finisce “all’asta“

Leggi su Lanazione.it

Non resta che qualche lapide spezzata, una cappellina, resti di vecchi loculi in mezzo al muschio e agli arbusti di quello che un tempo era un piccolodi campagna adiacente ai ruderi del santuario quattrocentesco di Maria Santissima Assunta di Rasina. Un luogo pieno di fascino, nella Valle del Niccone, che torna a fare notizia dopo anni e anni di silenzio perché il piccolo camposanto, completamente abbandonato negli anni ’60, è finito. Si tratta tecnicamente di una alienazione, decisa dal Comune di Umbertide proprietario del terreno. Dodici mila euro il prezzo di base: chi lo vorrà acquistare ha tempo fino al 6 febbraio prossimo. La zona è ricca di storia grazie al magnifico santuario dedicato alla Madonna, di cui purtroppo oggi resta ben poco, realizzato tra il XV e il XVI secolo, secondo alcune fonti, e voluto da Maddalena degli Oddi, come voto per la salvezza del figlio Giulio Cesare, scampato alla guerra con i rivali Baglioni.