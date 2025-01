Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-01-2025 ore 16:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il presidente eletto negli Stati Uniti Donald Trump torna ad insistere sulla annessione del Canada e nella notte ha condiviso una nuova mappa degli Stati Uniti che incorpora il Canada come parte del paese e ha scritto Canada con le parole dell’inno nazionale canadese in un altro post immagine dei territori di Stati Uniti e Canada ricoperti dalla bandiera americana a stelle e strisce ieri il presidente Letta ha minacciato di stare la forza economica per annettere il intanto la Francesca vede che l’Unione Europea consente ad altri paesi di violare i suoi confini i sovrani ha dichiarato il ministro degli Esteri francese azienda alle minacce di annessione della Groenlandia lanciate da Trump ha detto è un territorio autonomo della Danimarca quindi un territorio dell’Unione Europea è escluso che lui è contenta da altre nazioni quali che siano di violare i suoi confini sovrani Cambiamo argomento Sicilia sala è libera annuncio è arrivato da Palazzo Chigi ha fatto sapere che l’aereo che ha portato a casa la giornalista italiana è Decollato da Tirana questa mattina la riporta il ventinovenne era stata rinchiusa nella prigione di evin il 19 dicembre scorso è stato Dunque liberata dopo 20 giorni di detenzione l’aereo della Presidenza del Consiglio che ha riportato in Italia a Cecilia sala è arrivata a Ciampino la prendo nemmeno sentito personalmente i genitori a quanto si apprende andato personalmente a te l’hanno anche il direttore della Giovanni Caravelli a prendere la giornalista lutto nel mondo del giornalismo è morto Verona Dove era nato 90 anni fa a Rino Tommasi firma di punta del grande tennis della grande box ne danno notizia la Fede Il pugilato e il tennis il sito della fit con a Gianni Clerici dagli anni 80 0 formato la coppia più famosa di telecronisti del tennis internazionali ed era stato premiato dal ATP nel 82 91 come giornalista dell’anno nostra grande passione di pugilato di cui fu anche organizzatore di eventi andiamo a Los Angeles sono almeno 200.