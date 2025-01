Unlimitednews.it - Ue, nuove norme per la parità di genere nei board delle società

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – È entrata in vigore la direttiva europea sull’equilibrio dinei consigli di amministrazione. Viene fissato un obiettivo del 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi e del 33% del totale dei posti di amministratore occupati dal sesso sottorappresentato. Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri era il 28 dicembre 2024 e ledevono raggiungere gli obiettivi entro il 30 giugno 2026. La percentuale di donne presenti nei consigliè in media del 34% nell’Unione Europea. Dal 2010 è migliorata nella maggior parte degli Stati membri, ma i progressi sono stati disomogenei e in alcuni Paesi la situazione è più stagnante. Nel 2024 le donne rappresentavano il 39,6% dei membri dei consiglimaggioriquotate in borsa nei paesi che hanno introdotto quote divincolanti.