Uccide il compagno La lite poi la coltellata | Lui mi aveva aggredito

di Sonia RonconiBOVISIO MASCIAGO(Monza e Brianza) "Mi ha aggredita e mi sono difesa". Con queste parole Stella Boggio, 33 anni di Limbiate, comune della provincia di Monza e Brianza, ha spiegato ai carabinieri il suo gesto nel cuore della notte nella mansarda di un condominio di Bovisio, paese non troppo distante: unain pieno petto alMarco Magagna, 38 anni, fatale. Una notte di orrore, quella tra lunedì e martedì, nel grande palazzo costruito di recente in via Tonale 22, davanti a una scuola. Sono passate da poco le 2.30, quando alla centrale dei carabinieri squilla il telefono. Dall’altra parte c’è una giovane donna in preda all’agitazione, che dice di avere accoltellato il. La giovane donna piange, racconta che lui è ferito, sanguina e spiega che lo ha colpito con un coltello da cucina in pieno petto dopo una brutta discussione.