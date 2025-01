Ilgiorno.it - Ubriaco fugge davanti alla polizia locale

Leggi su Ilgiorno.it

Un normale incidente per le vie di Magenta, che si sarebbe dovuto risolvere nel giro di poco tempo senza grandi problemi, ha causato la fuga di uno dei due coinvolti. Il fatto è accaduto l’altro giorno nella zona nord della città dove è stato richiesto l’intervento o dellaper chiarire la dinamica. All’arrivo degli agenti è accaduto però un fatto inaspettato. Il conducente di un camioncino coinvolto nel sinistro è salito improvvisamente sul mezzo ed è fuggito proseguendo lungo via Espinasse in direzione strada statale 11. Un comportamento assolutamente inspiegabile, all’apparenza. E che ha costretto laa mettersi al suo inseguimento. Il fuggitivo proseguiva verso Marcallo con Casone e così ladi Magenta ha avvisato i colleghi del comando unico di Marcallo/Mesero affinché anche loro potessero dare man forte per intercettarlo.