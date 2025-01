Uboldo Origgio | grave malore coordinatore della ProCiv in rianimazione

Leggi su Ilnotiziario.net

“Preghiamo per lui, perché si riprenda quanto prima”. Sono tutti costernati, a, per ilche ha improvvisamente colpito Piero Zucca, 65 anni,Protezione civile, ricoverato inall’ospedale di Legnano. Ha perso conoscenza mentre si trovava in Comune Si trovava in Comune per parlare con un dipendente e .