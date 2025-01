Teleclubitalia.it - Tufino, rissa tra giocatori di “biliardino” e giocatori di biliardo al bar: 7 denunciati

Leggi su Teleclubitalia.it

Zuffa da bar attorno ad une stecche usate come bastoni. 7 giovanidai Carabinieri. Succede a, nell’agro nolano, dove i carabinieri hanno identificato e denunciato 7 giovani per il reato dial bar durante partita di: 7 ragazziL’atmosfera in quel bar dinon .L'articolotradi “” edial bar: 7Teleclubitalia.