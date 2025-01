Chietitoday.it - Tubo rotto durante i lavori a scuola: il "Savoia" chiuso per tre giorni

Lezioni sospese all'istituto tecnico "Luigi di" a Chieti per la rottura dell'impianto di riscaldamento. Il sindaco di Chieti, con un'ordinanza, ha sospeso fino a giovedì 9 gennaio le attività didattiche per le classi rimaste nellain via d'Aragona dove sono in corsodi.