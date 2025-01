Justcalcio.com - TS – Juve, qual è il giocatore che Motta vorrebbe, ma non potrà prendere

2025-01-07 23:16:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport:Un difensore centrale e un attaccante da affiancare a Vlahovic sono gli obiettivi del mercato di gennaio. Ma ce n’è un terzo che sarebbe il primo e però non è ingaggiabile: si chiama Tempo e non è né un difensore né un centrocampista né un attaccante. Thiago ne avrebbe più che mai bisogno, ora che la luna di miele dei tifosi è finita a Riyad, però, sul mercato è irreperibile. Per l’allenatore della, così come per tutti i colleghi che navigano in acque agitate e agognano rinforzi, il calciatore che non si puòcorre veloce e non si ferma mai, coniugandosi alla pareggite del campionato, alla delusione in Supercoppa, soltanto lievemente annacquata dalla marcia in Champions League dove la situazione è migliore.