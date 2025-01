Fanpage.it - Trovato il corpo di uno dei due alpinisti dispersi sull’Adamello

È stato individuato ildi uno dei dueinglesidal primo gennaio sul gruppo dell'Adamello, in Trentino. La salma è stata ritrovata dalle squadre via terra del Soccorso alpino e della Guardia di finanza. Non è ancora nota l'identità della vittima. Continuano le ricerche dell'altro giovane.