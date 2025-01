Europa.today.it - Tragedia in fattoria: muore incornato da un vitello

Un allevatore di 62 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto in unadidattica di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Nella mattina di oggi, mercoledì 8 gennaio, l'uomo è stato preso a testate da uned è deceduto nonostante le manovre del personale del 118.