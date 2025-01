Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-01-2025 ore 17:30

Alle porte della capitale su via Pontina code per incidente tra Pomezia nord e Castelno in direzione di Roma. Incidente anche su Viale cena ci sono file tra il bivio per Santa Palomba e villaggio Ardeatino in questa direzione consueti spostamenti di queste ore sul raccordo anulare di Roma in particolare coda e tratti in carreggiata esterna tra Laurenti e Lanina code a tratti anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare in questa direzione in città per consentire la seconda fase dei lavori di prolungamento da San Giovanni al Colosseo la metro ci resta chiusa per sei mesi ma solo in orario serale fino al 27 giugno ultima corsa alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni i tre sono comunque sostituiti da bus sempre in tema di trasporti fino al 25 febbraio per lavori alla linea elettrica tra Roma Casilina e Tiburtina variazioni limitazioni e cancellazioni per treni regionali lavori Questa notte sul tratto Roma Napoli della 1 allo svincolo di Cassino vincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per Roma con la stessa fascia oraria sulla diramazione di Roma Sud chiuso lo svincolo di Torrenova in entrata Verso l'auto sole altri lavori sulla A12 Roma Civitavecchia alle 22 l'autostrada sarà chiusa tra Civitavecchia Sud Civitavecchia Nord in direzione di Roma via la riapertura alle 5 di domani mattina