Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-01-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità su via Pontina in coda in direzione della Capitale tra Pomezia Castelno lavori Questa notte su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra le 22 e le 6 chiuso il tratto tra via Salaria via di Tor di Quinto in direzione dello Stadio Olimpico con uscita obbligatoria su via Salaria in direzione di San Giovanni riduzione della carreggiata tra viale della Moschea è via Salaria attenzione alla segnaletica lavori di notte anche sulla tangenziale fino al 28 febbraio in orario 23/6 chiusi in direzione di via Salaria l’uscita di via del Pigneto lo svincolo di via Prenestina sia in entrata sia in uscita è l’ingresso da Largo Passamonti e per consentire la seconda fase dei lavori di prolungamento da San Giovanni al Colosseo con la metro ci resta chiusa per sei mesi ma solo in orario serale fino al 27 giugno ultima corsa 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni I treni sono comunque sostituiti da bus sempre in tema di trasporti fino al 25 febbraio per lavori alla linea elettrica traCasilina Tiburtina variazioni limitazioni e cancellazioni per alcuni treni regionali In collaborazione con Luce Verde infomobilità