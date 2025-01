Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-01-2025 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità fino al 11 di gennaio lavori in viale Regina Margherita con divieto di transito nel tratto compreso tra Piazza Galeno e Piazza Sassari possibili le ripercussioni aldi zona con chiusure e deviazioni da effettuarsi secondo le esigenze lavorative attenzione alla segnaletica in loco la metro ci resta chiusa per sei mesi fino al 27 giugno per consentire la seconda fase dei lavori di prolungamento da San Giovanni al Colosseo lo stop alle corse è solo in orario serale con l’ultima corsa 20:30 da Pantano è alle 21 da San Giovanni I treni sono sostituiti dalle linee bus AMC express San Giovanni via Casilina Pantano emc3 San Giovanni parco di Centocelle In collaborazione con Luce Verde infomobilità