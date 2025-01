Cataniatoday.it - Tossicodipendente tenta di strangolare la moglie perchè infastidito dal miagolio del gatto: arrestato

Leggi su Cataniatoday.it

Un 35enne di origini polacche è statodagli agenti delle volanti con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e della madre, dopo un intervento effettuato lo scorso 25 dicembre in un'abitazione di via Principe Nicola. La donna che è stata costretta a.