Brindisireport.it - Torna il teatro dialettale in città: al via la 35esima rassegna "V. Alfieri"

Leggi su Brindisireport.it

LATIANO - Ladi Latiano si prepara ad ospitare uno degli eventi culturali più attesi dell'anno: laedizione dellateatrale in Vernacolo "V.". La manifestazione, che rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del, prenderà il via domenica 26.