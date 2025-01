Forlitoday.it - Torna il caldo nelle aule dell'asilo nido: da domani i bimbi saranno di nuovo nelle loro classi

Leggi su Forlitoday.it

Sta rindo alla normalità la situazione legata al riscaldamento all’internocomunale ‘La Betulla’ in via La Greca e in giornatarisolti tutti i problemi. Martedì mattina, un guasto al riscaldamento aveva fatto abbassare notevolmente le temperature, tanto che i bambini.