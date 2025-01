Ildifforme.it - Torino: “Il suo cane abbaia troppo”, 72enne accoltella una donna

Leggi su Ildifforme.it

L'aggressione è avvenuta in corso Maroncelli, periferia sud della città, e laferita è stata immediatamente soccorsa e trasferita in ambulanza in ospedale, dove ora si trova ricoverata in terapia intensivaL'articolo: “Il suo”,unaproviene da Il Difforme.