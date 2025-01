Ilmattino.it - Terzo mandato in Campania. «No a De Luca», il governo va avanti ma c'è il nodo Zaia

Leggi su Ilmattino.it

Alla fine la resa dei conti è rimandata di 24 ore: approderà domani, e non oggi, infatti in Cdm l'atto per impugnare alla Consulta la legge regionale campana per ildi.