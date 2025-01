Ternitoday.it - Terni Half Marathon, il 12 gennaio al via la settima edizione: attesi oltre 600 partecipanti

Leggi su Ternitoday.it

Arrivano i big alla, ladella Mezza Maratona omologata Fidal organizzata dall'Athleticin abbinamento con la terzadella Metà Mezza. Domenica 12allo start in via Leopardi600, ma in attesa del dato definitivo.