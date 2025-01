Feedpress.me - Tenta di sequestrare una bambina di 2 anni strappandola dalle mani della madre: arrestato a Bari

Leggi su Feedpress.me

diunadi 2. Con questa accusa i carabinieriStazione diCarrassi hanno tratto in arresto un 35enne barese, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio. I militari, impegnati nel servizio di «Carabiniere di quartiere» in via dei Mille, erano stati allertatiurla di una donna che indicava un uomo in fuga a bordo di.