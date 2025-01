Leggo.it - Tenta di rapire una bimba, chi è il 35enne arrestato: «Sul cellulare video pedoporno». Il mistero dell'auto nera: qualcuno lo aiutava?

Leggi su Leggo.it

Paura a Bari per una bambina di 5 anni che stava per essere rapita da un uomo, finito in manette grazie ai carabinieri. I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì scorso, 2 gennaio:.