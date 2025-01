Secoloditalia.it - Tenta di rapire una bambina di 5 anni a Bari: preso un 35enne. Per i testimoni c’era un complice

Hato di sequestrare unadi 5. Con questa accusa i carabinieri della Stazione diCarrassi hanno arrestato un, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio.I militari, impegnati nel servizio di “Carabiniere di quartiere” in via dei Mille, erano stati allertati dalle urla di una donna che indicava un uomo in fuga a bordo di una bicicletta. Dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato. La donna, ancora in stato di agitazione, ha raccontato che mentre stava passeggiando in via Michele de Napoli con la figlia di 5, è stata raggiunta da un uomo in bici, il quale ha afferrato la piccola per un bracciondo di allontanarsi, per poi desistere grazie all’arrivo di alcuni passanti che lo hanno messo in fuga.Il giallo della macchina partita a tutta velocitàI racconti particolareggiati della giovane madre e deihanno quindi consentito di individuare e arrestare l’uomo.