Repubblica.it - “Temeva di perdere i suoi quattro figli”, l’angoscia della donna giù dal quarto piano con la sorella

La morte tre giorni prima di un’udienza a Genova sull’affidamento dei bambini. I messaggi sui social e alle amiche: “Pregate per me. Non voglio che loro diventino fondamentalisti come il padre”. L’uomo condannato amesi per sequestro di persona