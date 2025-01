Milanotoday.it - Superbonus, cantieri in ritardo: 900 famiglie in attesa da 4 anni

Leggi su Milanotoday.it

Da 4Marco, Luca, e Fabrizio vedono sempre lo stesso panorama: gru e ponteggi. Nel 2021 sono iniziati i lavori legati al, ma non sono ancora finiti. Le facciate dei palazzi sono senza rivestimenti, i balconi inutilizzabili. Siamo in via dei Pini ai civici 4, 6 e 7 a Pieve Emanuele.