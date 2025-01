Secoloditalia.it - “Sui migranti ha dato una svolta”: il quotidiano tedesco Bild promuove Meloni e boccia Scholz

Il titolo delladice già tutto: “mostra alla Germania lasui rifugiati”. La premier italiana “ha dimostrato alla Germania che è possibile un cambio di rotta in materia di asilo” e cioè che ”a differenza del governo di Olafè stata in grado di gestire la crisi migratoria”. Così il, solitamente non generoso con il nostro Paese, elogia la politica del governoin materia di immigrazione, sottolineando come la premier abbia ”fatto della questione una priorità assoluta fin dall’inizio” del suo man, l’ultimo elogio per laIl popolare tabloidsottolinea inoltre che ”anche se l’Italia, con le sue sterminate coste, e la Germania, con i suoi quasi quattromila chilometri di frontiere terrestri, sono solo parzialmente paragonabili, il successo delladimostra che i governi nazionali non sono impotenti quando si tratta di quante persone provenienti da altre culture arrivano nel Paese”.