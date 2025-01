Europa.today.it - Spal, Haoudi punta al recupero al 100%. Casella: "Ci aspettavamo 29-30 punti"

Leggi su Europa.today.it

Il mercato non porta novità di rilievo. Le trattative sono in corso, ma senza novità, come confermato dal direttore dell'area tecnica Alex(che ha poi specificato come si aspettasse almeno 29nel girone d’andata). “Il nemico numero uno sono stati gli infortuni” ha sentenziato.